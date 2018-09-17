الاتحاد يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة التعاون الخميس

نواف السالم(صدى):

استأنف فريق نادي الاتحاد لكرة القدم تدريباته المسائية وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم الأستاذ خميس الزهراني.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بمضاعفة الجهد من أجل تجاوز المرحلة الحالية واستعادة الفريق لتوازنه والمستوى الذي تنتظره جماهيره ، واجتمع المدرب الوطني الكابتن بندر باصريح باللاعبين قبل بداية المران بحضور مدير الفريق الدكتور محمد السليمان.

جاء ذلك استعدادا لمواجهة التعاون ضمن منافسة الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس النقبل .

ومن المقرر أن يعقد المركز الإعلامي مؤتمر صحفي للمدرب الوطني بندر باصريح عند الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء بقاعة المحاضرات في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية للحديث عن الجوانب الفنية للقاء التعاون.