مرور القصيم يضبط مواطن دهس طفلة في حديقة الأمير ” فيصل بن بندر “

علي العنزي(صدى):

نجح مرور منطقة القصيم ممثلًا في مرور محافظة الأسياح، اليوم الإثنين، في الإطاحة بمواطن دهس طفلة تبلغ من العمر عامين، ما أدي لوفاتها، وذلك خلال وقت قياسي من هروبه من موقع الحادث، بحديقة ومنتزه الأمير ” فيصل بن بندر ” ، وتم إيداعه التوقيف تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

وأوضح ” مرور القصيم ” ، بأن عملية متابعة الشاب بدأت عقب توجيه من مدير عام مرور منطقة القصيم العقيد ” صالح العواجي ” ، وإشراف من مدير شعبة مرور الأسياح العقيد ” علي صالح اللاحم ” ، وجرى البحث والتحري والتحقيق من قبل رئيس الحوادث الرقيب أول ” سعد بن حجر الحربي ” .