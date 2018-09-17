23 حالة اختناق في حريق فندق بجدة

سعيد العجل(صدى):

أُصيب 23 شخص بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في احد الفنادق بحي البغدادية بمحافظة جدة بينهم حالة متوسطة الخطورة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في فندق وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق سبعة فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع رئيس القيادة الميدانية نايف الدوقي والقائد الميداني معتز الباشا.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الطبيه الإسعافية لجميع الحالات بالموقع لعدد 22 حالة تم معالجتهم بالموقع، ونقل حالة واحدة متوسطة الخطورة إصيبت باختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.