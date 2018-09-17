” آل الشيخ ” يعتمد التشكيل الجديد لإدارة نادي الشباب برئاسة البلطان

ماجد محمد(صدى):

أعتمد المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، اليوم الإثنين، عن تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة ” خالد بن عمر البلطان ” .

وأوضح ” الاعتماد ” ، عضوية كلًا من ” الأستاذ ” أحمد عبد العزيز العقيل ” نائبًا للرئيس، الأستاذ ” عبدالله عامر القريني ” أمينًا عامًا، والدكتور ” فهد علي العليان ” عضو، الأستاذ ” أحمد عبد الله الكهنل ” عضو، والأستاذ ” تركي عبد الرحمن الفرج ” عضو، والأستاذ ” كنعان منصور الكنعاني ” عضو.