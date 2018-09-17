بالفيديو.. ” العصيمي ” يوضح الإجراء المتبع إذا تم عزل الطالب بالمدرسة الأهلية

علي القحطاني(صدى):

أكد مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، أن الوزارة لم تصدر أي توجيه بأن يتم عزل الطالب الذي لم يسدد الرسوم في المدارس الأهلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، أنه إذا قامت مدرسة بهذا الأمر بحق أي طالب، فإنه يجب على ولي الأمر أن يذهب إلى مكتب التعليم ويتم نقله إلى مدرسة حكومية.

وأشار إلى أن الوزارة ليس لها علاقة في حال لم يتم سداد الرسوم من ولي الأمر إلى المدرسة الأهلية، مضيفًا أن القضية هنا قانونية وليست تعليمية.