بالفيديو.. ” العصيمي ” يعلق على قيام المدارس الأهلية بعزل الطلاب غير المسددين للرسوم

عادل الحربي (صدى):

أكد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أن الجانب المالي في المدارس الأهلية ليس للوزارة دخل فيه، فهي تركز دائمًا على عدم انقطاع الطلاب عن الدراسة أو تأثره.

جاء ذلك تعليقًا على قيام بعض المدارس الأهلية بعزل الطلاب الذي لم يدفعون رسوم الدراسة، أنه في حالة عدم سداد الرسوم من قبل ولي أمر الطالب، فإن الوزارة تبادر بنقل الطالب إلى مدرسة حكومية.

وأضاف أن منع الكتب الدراسية عن الطلاب لتأخر الرسوم تصرف خاطئ، وليس هناك قرار من الوزارة بهذا الشأن أبدًا، مطالبة أولياء الأمور الذي حدث مع أولادهم هذا الشيء بالتوجه للإدارة التعليمية حتى يتم نقله إلى مدرسة حكومية.

كما أشار إلى أن الكتب من حق الطالب، وليست من حق المدرسة، ويجب أن تصله، ولا علاقة لها بمشكلة الرسوم بين المدرسة وولي الأمر.

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أ. مبارك العصيمي

الوزارة دائما تركز على عدم انقطاع الطلاب عن الدراسة، أو تأثره، ولذلك فمنع الكتب الدراسية عن الطلاب لتأخر الرسوم تصرف خاطئ، وليس هتناك قرار بهذا الشأن أبدا#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/yuDwfSGFWM — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨