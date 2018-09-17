عساف القرني يشارك الفريق التدريبات الجماعية بعد تجديد عقده

ماجد محمد(صدى):

شارك الحارس عساف القرني في تدريبات فريق نادي الاتحاد الجماعية، بعد تجديد عقده وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن ،وذلك استعدادا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس المقبل

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن،قد جددت عقد عساف القرني حارس مرمى لمدة موسمين، وذلك بعد المستويات الفنية التي قدمها خلال المواسم الماضية.

يذكر أن الحارس القرني قد ساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق الجداوي بطولتي كأس ولي العهد للموسم ما قبل الماضي وبطولة كأس الملك للموسم الماضي.