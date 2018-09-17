القبض على مجرمين ارتكبوا 28 سرقة بطريقة الصدم بالدراجات النارية

علي القحطاني (صدى):

تعرض مقيم آسيوي الجنسية أثناء سيره بحي القريات جنوب جدة ، لإصابة بقدمه نتيجة تعرضه للصدم المتعمد من 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين وقيامهم بسرقة جهاز الجوال.

وتمكنت شرطة جدة من القبض على المتورطين بالجريمة وعددهم 7 أشخاص، موضحة أن أحدهم مقيم من الجنسية الإفريقية، وتبيّن من استجوابهم قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن ارتكاب جرائم السرقة، حيث أقروا بارتكاب 28جريمة مماثلة في أحياء متفرقة بجنوب محافظة جدة.

وأضافت أنهم يقوموا ببيع المسروقات لمحال تم تحديدها بحي الجامعة بمشاركة ٢٢ متهمًا آخرين جارٍ العمل على تعقبهم للقبض عليهم.