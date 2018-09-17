بالصور.. النصر يواصل استعداداته للقاء القادسية
نشر الحساب الرسمي لنادي النصر، اليوم الإثنين، عدد من الصور للاعبي الفريق أثناء مواصلة تأديتهم التدريبات المسائية استعدادًا للقاء القادسية يوم الأربعاء القادم، بحضور رئيس النادي ” سعود بن محمد آل سويلم ” .
التقي مدرب الفريق ” كارينيو ” مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأوضح لهم برنامج الفريق بمباراة القادسية، وانطلق التدريب بتمرينات لياقية متنوعة.
وركز ” كارينيو ” ، في تدريبات الفريق اليوم على الجوانب التكتيكية، واختتم الفريق تدريباته بمناورة كروية، وأعلن النصر عن وصول محترفه البروفي ” راموس ” وذلك بعد إنهاء كافة الارتباطات الخاصة به وبعائلته.
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