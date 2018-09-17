بالصور.. النصر يواصل استعداداته للقاء القادسية

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر، اليوم الإثنين، عدد من الصور للاعبي الفريق أثناء مواصلة تأديتهم التدريبات المسائية استعدادًا للقاء القادسية يوم الأربعاء القادم، بحضور رئيس النادي ” سعود بن محمد آل سويلم ” .

التقي مدرب الفريق ” كارينيو ” مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأوضح لهم برنامج الفريق بمباراة القادسية، وانطلق التدريب بتمرينات لياقية متنوعة.

وركز ” كارينيو ” ، في تدريبات الفريق اليوم على الجوانب التكتيكية، واختتم الفريق تدريباته بمناورة كروية، وأعلن النصر عن وصول محترفه البروفي ” راموس ” وذلك بعد إنهاء كافة الارتباطات الخاصة به وبعائلته.

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