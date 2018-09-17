جائزة مالية ضخمة في انتظار الفائز بدوري أبطال اوربا

نواف السالم(صدى):

تنتظر الفرق المشاركة في دوري أبطال اوربا جوائز مالية ضخمة نظير مشاركتها في منافسات هذه المسابقة التي تعد الأكثر أهمية.

ويبلغ إجمالي ماتحصل كل الفرق المشاركة في دوري المجموعات على مبلغ 15.25 مليون يورو، بينما سيتحصل كل فريق على 2.7 مليون يورو بحالة الفوز ضمن مرحلة المجموعات، فيما سيتحصل على 900 ألف يورو بحالة التعادل.

وترتفع قيمة الجوائز المالية كلما اقترب الفريق من المباراة النهائية فسيحصل المتأهل إلى الدور 16 على مبلغ 9.5 مليون يورو، و10.5 مليون يورو بحالة التأهل للدور الربع نهائي، فيما سترتفع قيمة الجائزة الى 12 مليون يورو بحالة الوصول إلى نصف النهائي حتى تصل لـ15 مليون يورو عند التواجد في النهائي.

وستكون الجائزة المالية الأعلى هي جائزة البطل المتوّج بالبطولة، بحيث سيحصل على 19 مليون يورو.