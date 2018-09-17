بالفيديو..حقيقة تعرض معلم للدهس برنية
أوضحت مصادر مطلعة حقيقة مقطع فيديو يظهر تعرض معلم للدهس من قِبل أحد الطلاب بمحافظة رنية.
وقالت المصادر أن المقطع يخص متهور قام بالاستعراض بسيارته حيث فقد السيطرة عليها ودهس عاملاً بأحد المطاعم وأصابه قبل أن يهرب من الموقع.
وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادث، حيث قام المتهم بتسليم نفسه لها بعد أن جمعت معلومات عنه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54198 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس الرجال المصدوم عليه ثياب سعوديه ولا عليه لباس العمال ,,
,, لو كتبتوا ماكتبتوا بدون فيديو ، نقول يمكن صح ..
,, بس مع الفيديو ، كلامكم فيه نظر ,,
,, وعلى العموم نقول ان شاء الله يقوم المصدوم باالسلامه ..
.. والمتهور راح يودونه مزبن الجاني وهناك يطلع التهور ( مع مكان ثاني ) ماكان يتوقعه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33645 ] نشر منذ 56 دقيقة
مجنن هنااااك
الله يخارجنا😐