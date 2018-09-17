بالفيديو..حقيقة تعرض معلم للدهس برنية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت مصادر مطلعة حقيقة مقطع فيديو يظهر تعرض معلم للدهس من قِبل أحد الطلاب بمحافظة رنية.

وقالت المصادر أن المقطع يخص متهور قام بالاستعراض بسيارته حيث فقد السيطرة عليها ودهس عاملاً بأحد المطاعم وأصابه قبل أن يهرب من الموقع.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادث، حيث قام المتهم بتسليم نفسه لها بعد أن جمعت معلومات عنه.