بالفيديو.. الأمير محمد بن فيصل: أنا وأخي سامي عينين برأس الهلال

نواف السالم(صدى):

نشر الأمير ” محمد بن فيصل ” رئيس نادي الهلال، اليوم الإثنين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أظهر العلاقة الوطيدة بينه ورئيس الهلال السابق ” سامي الجابر ” .

وقال الرئيس الجديد لنادي الهلال في الفيديو: أنا وسامي رئيسين وأي إنجاز بيحسب لسامي، وكلنا عينين في رأس الهلال، باقي الأندية انتبهوا .

ونشر الأمير ” محمد بن فيصل ” ، صورة أيضًا وعلق عليها قائلًا ” أنا وأخي @SamiAlJaber جمعنا حب الهلال وجمهوره، تم التنسيق لتكملة مابدأه اخي سامي ومجلس إدارته بإذن الله سترون الهلال في أبهى صوره ” .