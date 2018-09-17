بالفيديو.. الأمير محمد بن فيصل: أنا وأخي سامي عينين برأس الهلال
نشر الأمير ” محمد بن فيصل ” رئيس نادي الهلال، اليوم الإثنين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أظهر العلاقة الوطيدة بينه ورئيس الهلال السابق ” سامي الجابر ” .
وقال الرئيس الجديد لنادي الهلال في الفيديو: أنا وسامي رئيسين وأي إنجاز بيحسب لسامي، وكلنا عينين في رأس الهلال، باقي الأندية انتبهوا .
ونشر الأمير ” محمد بن فيصل ” ، صورة أيضًا وعلق عليها قائلًا ” أنا وأخي @SamiAlJaber جمعنا حب الهلال وجمهوره، تم التنسيق لتكملة مابدأه اخي سامي ومجلس إدارته بإذن الله سترون الهلال في أبهى صوره ” .
برفقة اخي وصديقي @SamiAlJaber pic.twitter.com/8R3FT4XXlu
— محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33645 ] نشر منذ 2 ساعتين
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