بالفيديو..تفاصيل تبرع فتاة بكليتها لوالدها دون علمه بتبوك

محمود البلوي(صدى):

قررت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا أن تتبرع لوالدها بكليتها لتنهي معاناته مع الفشل الكلوي دون علمه في مستشفى القوات المسلحة بتبوك.

وقال والد المتبرعة محمد إسماعیل عاشور الصائغ في برنامج ” معالي المواطن ” : إنه لم يعلم بترع ابنته بكليتها إلا بعد خروجه من غرفة العملیات، حيث كان يعني من الفشل الكلوي ودخل في مرحلة حرجة تستدعي الغسل كل 3 أيام.

وأضاف أن ابنته اقترحت عليه ان تتبرع له بكليتها قبل العملية ولكن رفض ما جعلها تقوم بالإجراءات الازمة للتفعل ذلك بدون علم والدها، قائلًا : أشكر أبنتي واتمنى لها التوفيق في حياتها والأن أنا بصحة جيدة.

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