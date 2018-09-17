بالفيديو..تفاصيل تبرع فتاة بكليتها لوالدها دون علمه بتبوك
قررت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا أن تتبرع لوالدها بكليتها لتنهي معاناته مع الفشل الكلوي دون علمه في مستشفى القوات المسلحة بتبوك.
وقال والد المتبرعة محمد إسماعیل عاشور الصائغ في برنامج ” معالي المواطن ” : إنه لم يعلم بترع ابنته بكليتها إلا بعد خروجه من غرفة العملیات، حيث كان يعني من الفشل الكلوي ودخل في مرحلة حرجة تستدعي الغسل كل 3 أيام.
وأضاف أن ابنته اقترحت عليه ان تتبرع له بكليتها قبل العملية ولكن رفض ما جعلها تقوم بالإجراءات الازمة للتفعل ذلك بدون علم والدها، قائلًا : أشكر أبنتي واتمنى لها التوفيق في حياتها والأن أنا بصحة جيدة.
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شابة تضرب أروع الأمثلة في (بر الوالدين) بتبرعها بكليتها لوالدها دون علمه.
والدها يتحدث عن التفاصيل لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/obt2WP8HUK
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨
معلمة[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشااااء الله 😭
هذي الأخبار الحلوة
الله يوفقها يارب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11187 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاها كل خـير . هذا ابوها إللـي جابها مَــهو حَـد غريب .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54198 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الذي توقعته ,,,
,, انها عرضت عليه ان تفديه بكليتها ولا وافق خوفاً عليها , هذا مادفعها بأن تجري العمليه باالخفاء عنه وتضعه امام الأمر الواقع .. برغبةٍ منها وإصرار ، من باب البر باالوالدين ,,
,, جزاها الله خير ، وكتب لهما الشفاء من كل داء ، ورزقهما من حيث لايحتسبا ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33645 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله
في الخبر الأول كان عمرها٢٣سنة
والحين صار٢٤سنة🤔
خلود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مبروك للاخ ( ❤️سمير والأخت معلمة ❤️) الخطوبة لاتنسون تعزمونا على زواجكم الله يرزقكم الذرية الصالحه يارب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33645 ] نشر منذ 59 دقيقة
المدعو خلود
أترك الناس بحالهم
الأخت معلمة ردت وكان ردها محترم
أتوقع أنك سمير لكن
بمعرف ثاني
وأفهم يافهيم.
ولد الديره[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 51 دقيقة
كل ما شفت أحد يلاغي مع وحدة قمت تنط وش دخلك
نظام تيس القطيع ما يمشي هنا
خلك في حالك ما أحد طلب رأيك ولا يكونك مشرف صدى
والا عراب الصحيفة علشان تتدخل في الصغيرة والكبيرة
انت مكروه ولا أحد يطيقك الا معرفاتك الثانية وهي كثيرة
بس معرفك الجديد غبي مره