” العمري ” يعدد فوائد انخفاض أسعار الأراضي والعقار

عادل الحربي(صدى):

كشف الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، عن فوائد انخفاض أسعار الأراضي والعقار، مؤكدًا أنها تتعارض مع مصالح التجار.

وأوضح ” العمري ” في مقال له تحت عنوان ” ما فائدة انخفاض العقار للاقتصاد والمجتمع ” ، أن هذا الانخفاض سينعكس على تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية بالانخفاض، كما أنها سيؤدي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وزيادة فرص نموه واستدامته.

وأشار إلى أن دعم الاستقرار الاقتصاي سيكون عبر انخفاض تكلفة تملك الأراضي والعقارات، وانخفاض تكلفة إيجاراتها على كاهل القطاع الإنتاجي من الاقتصاد، ما سيسهم في تخفيف عبء التكاليف التشغيلية وزيادة هامش الربحية، ويمنحه فرصاً أفضل للتوسع والتوظيف وتنويع قاعدة الإنتاج، الذي ستصب نتائجه الإيجابية في زيادة معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني.

وأضاف ” العمري ” ، أن فوائد انخفاض أسعار الأراضي والعقار وتكاليف الإيجار، تتضمن انخفاض تكلفة المعيشة على كاهل القطاع الاستهلاكي، ويزيد من القوة الشرائية للأفراد، بما يعزز من الطلب الاستهلاكي المحلي، ويسهم في زيادة التدفقات على عموم منشآت القطاع الخاص.

كما أنه سيعمل على زيادة تنوع قاعدة الإنتاج والتوظيف، ما يعزز في منظوره العام من الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في ترسيخ دعائم النمو المستدام، ورفع مستوى الدخل، والدفع بتقدم عجلة التنمية المستدامة والشاملة.