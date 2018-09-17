بعد زواجهما بأسابيع.. عروس تضبط زوجها داخل فراش الزوجية مع خالتها
تلقت عروس بريطانية صدمة كبيرة بعد زواجها بأسابيع قليلة، حيث ضبطت زوجها داخل فراش الزوجية مع خالتها .
تعود الأحداث عندما عادت الزوجة وتدعى كيم إلكينز، 33 عامًا، من العمل مبكرًا، لتجد زوجها عاريًا في غرفة نومها داخل فراش الزوجية مع خالتها التي تكبرها بـ10 سنوات فقط.
وقالت الزوجة أن خالتها كانت صديقة أكثر من كونها خالة، مبينة إنها التقت الزوجة مع زوجها سلوكومبي على الإنترنت في عام 2009، وكانا على اتصال دائم حتى رتبوا موعد في محطة القطار وقرروا الزواج بعدها بـ7 أشهر وبدأت علاقتهما في التحول إلى الأسوأ عندما انتقلت خالتها وشريكها إلى منزلهنا المكون من غرفتي نوم.
وانفصلت الخالة عن شريكها بسبب عدة ظروف، ولكن الزوجين عرضا عليها البقاء طالما أرادت، وبعد فترة وجيزة عثرت الزوجة على زوجها وخالتها وهما مع بعضهما على سرير زواجها وقامت بطردهما خارج المنزل
فيما قالت الخالة إنها لا تشعر بالذنب لما حدث معلقة: ” لا يمكنك مساعدة شخص يقع في حب من تحب ” .
معلمة[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش ذا الخبر
من عيونه مو طبيعي الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54198 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11187 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين ما أخــذ أمـها بعد مَع خالتها .😅😂.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11187 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللــهم لا شماته . الحمد لله على نعمة الإسلام .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2002 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه مثل قديم يقول:-((امسكوا عنزكم ،نمسك تيسنا)).
يعني من هو اللي جاي الثاني في بيته؟؟
***********************
!!إذاعرف السبب،، بطل العجب!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33645 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الناس
مايقول الحمدلله
للأسف أغلب الأزواج الي يخونون زوجاتهم
سبحان الله
تجي تلقى زوجته تحبه ومخلصه معه
وتتسابق على خدمتة
والله أكلمكم جد😐
وأتمنى تنزل دراسة على كلامي هذا علشان تثبت لكم صدق كلامي.
ولد الديره[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 56 دقيقة
بالله تتكلم من جد
بسرعة روح سجل براءة اختراع لا أحد يسبقك
لو تسأل واحد سادس ابتدائي جاب معلومات
أكثر من اللي قلته
خل نزل دراسة
مشكلة اللي يفكر نفسه فاهم كل شيء
انت مشكلتك الانا الداخلية غير متصادقة مع الهو الخارجي
عارف انت ما راح تفهم الكلام اللي اقوله
بس انصحك تقرأ شوي في علم النفس أو تزور طبيب نفسي ماهو عيب ولا تكابر
والدليل كل شركات أمريكا توظف أطباء نفسيين وتجبر الموظفين على عدد ساعات معينة يقضيها الموظف عند الطبيب
علماً بأن متوسط أجرا الطبيب يبلغ 100 دولار في الساعه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31350 ] نشر منذ 38 دقيقة
ايوه من مصر على بريطانيه طوالي