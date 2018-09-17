بعد زواجهما بأسابيع.. عروس تضبط زوجها داخل فراش الزوجية مع خالتها

لندن(صدى):

تلقت عروس بريطانية صدمة كبيرة بعد زواجها بأسابيع قليلة، حيث ضبطت زوجها داخل فراش الزوجية مع خالتها .

تعود الأحداث عندما عادت الزوجة وتدعى كيم إلكينز، 33 عامًا، من العمل مبكرًا، لتجد زوجها عاريًا في غرفة نومها داخل فراش الزوجية مع خالتها التي تكبرها بـ10 سنوات فقط.

وقالت الزوجة أن خالتها كانت صديقة أكثر من كونها خالة، مبينة إنها التقت الزوجة مع زوجها سلوكومبي على الإنترنت في عام 2009، وكانا على اتصال دائم حتى رتبوا موعد في محطة القطار وقرروا الزواج بعدها بـ7 أشهر وبدأت علاقتهما في التحول إلى الأسوأ عندما انتقلت خالتها وشريكها إلى منزلهنا المكون من غرفتي نوم.

وانفصلت الخالة عن شريكها بسبب عدة ظروف، ولكن الزوجين عرضا عليها البقاء طالما أرادت، وبعد فترة وجيزة عثرت الزوجة على زوجها وخالتها وهما مع بعضهما على سرير زواجها وقامت بطردهما خارج المنزل

فيما قالت الخالة إنها لا تشعر بالذنب لما حدث معلقة: ” لا يمكنك مساعدة شخص يقع في حب من تحب ” .