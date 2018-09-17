أمطار على منطقة الباحة
هطلت على منطقة الباحة , اليوم , أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفه شملت أجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي وغامد الزناد والمخواة وقلوه والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
جعلها الله سقية ورحمة على عبادة الفقراء والمساكين .
معلمة[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 54 دقيقة
ماشاء الله
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2972 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماشاءالله تبارك الله
مبروكين الخيرات يا أهل الباحة
عقبالنا في الرياض