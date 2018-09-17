أمطار على منطقة الباحة

الباحة(صدى):

هطلت على منطقة الباحة , اليوم , أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفه شملت أجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي وغامد الزناد والمخواة وقلوه والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.