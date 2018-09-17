  • الإثنين 17

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
الباحة(صدى):

هطلت على منطقة الباحة , اليوم , أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفه شملت أجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي وغامد الزناد والمخواة وقلوه والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة

جعلها الله سقية ورحمة على عبادة الفقراء والمساكين .

[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 54 دقيقة

ماشاء الله

[ عدد التعليقات: 2972 ] نشر منذ 27 دقيقة

ماشاءالله تبارك الله
مبروكين الخيرات يا أهل الباحة
عقبالنا في الرياض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *