بالفيديو.. تصرفات غريبة لحارسة مرمي سببت هزيمة لفريقها بـ28 هدف

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة نادي ” بنفيكا ” ونظيره ” بونتي فريلاس ” تصرفات غريبة من حارسة مرمى الفريق الضيف، والتي سحق فيها الأول ضيفه ” بونتي فريلاس ” بنتيجة 28 هدفا دون رد، وذلك ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم للسيدات.

وأوضح فيديو متداول للمباراة، ظهور جل لاعبات فريق ” بونتي فريلاس ” بمستوى هزيل وضعيف جدا، ولكن ما لفت الانتباه هو ردة فعل حارسة الفريق، في كل مرة قبل أن تهتز شباكها بهدف.

فتارة تقوم بحركات غريبة لمنع الكرة من دخول مرماها من دون أن تنجح في ذلك، وفي تارة أخرى تكتفي بمشاهدة كرات في متناولها، وهي تستقر في عرينها.

فيما خطفت اللاعبة البرازيلية ” دارلين ” نجمة بنفيكا الأضواء بتسجيلها 8 أهداف.