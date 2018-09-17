سعود القحطاني: الحملات الدعائية للأدوية عبر وسائل التواصل تبيع الوهم

علي القحطاني(صدى):

نشر ” سعود القحطاني ” مستشار الديوان الملكي، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” عن أضرار الحملات الإعلانية الكاذبة المتداولة عبر وسائل التواصل عن بعض الأدوية التي يزعمون فاعليتها.

وقال ” القحطاني ” في تغريدته: الحملات دعائية في مواقع التواصل عن أدوية معينة يزعمون فعاليتها وهي غير مصرحة، هذه الحملات تبيع الوهم وضررها لا يعلمه إلا الله، تواصلت مع معالي أخي @tfrabiah ” توفيق الربيعة ” وزير الصحة، وأفاد بموقف الوزارة الصارم من ذلك.

وأكمل ” القحطاني ” في تغريدته، أن الرقم 937 يستقبل الشكاوى ويباشر الحالات كجرائم إلكترونية بالتعاون مع الداخلية والإعلام.