سعود القحطاني: الحملات الدعائية للأدوية عبر وسائل التواصل تبيع الوهم
نشر ” سعود القحطاني ” مستشار الديوان الملكي، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” عن أضرار الحملات الإعلانية الكاذبة المتداولة عبر وسائل التواصل عن بعض الأدوية التي يزعمون فاعليتها.
وقال ” القحطاني ” في تغريدته: الحملات دعائية في مواقع التواصل عن أدوية معينة يزعمون فعاليتها وهي غير مصرحة، هذه الحملات تبيع الوهم وضررها لا يعلمه إلا الله، تواصلت مع معالي أخي @tfrabiah ” توفيق الربيعة ” وزير الصحة، وأفاد بموقف الوزارة الصارم من ذلك.
وأكمل ” القحطاني ” في تغريدته، أن الرقم 937 يستقبل الشكاوى ويباشر الحالات كجرائم إلكترونية بالتعاون مع الداخلية والإعلام.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا صحيح شكرا لك أخى القحطانى .