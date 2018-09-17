بالفيديو.. مواطن يروي قصته مع السمنة وعمليات التكميم ” خسر 60 كيلو من وزنه “

علي القحطاني (صدى):

روى المواطن، أحمد الزهراني، قصته مع مرض السمنة وإجراءه عملية تكميم المعدة مرتين.

وأوضح ” الزهراني ” ، خلال حواره ببرامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم، أن وزنه بلغ 145 كيلو جرام، مضيفًا أنه حاول عمل تمارين رياضية واشترك ثلاث مرات في أندية رياضية ولم يستمر.

وأشار إلى أنه قام أكثر من مرة بعمل ريجيم ومنه الريجيم الكيميائي الذي استمر عليه 4 أسابيع لكن لم يكن هناك نتيجة؛ لذلك لجأ إلى عمليات التكميم.

وأضاف أنه أجرى عملية تكميم أولًا وكانت ناجحة إلى أنه رجع إلى العادات الغذائية القديمة لذلك رجع وزنه كما كان، لافتًا إلى أنه قام بعملية تحوير منذ 4 سنوات.

وأوضح أنه الآن وزنه 80 كيلو جرام، مضيفًا أن حياته تغيرت من حيث نوع الطعام الذي يأكله وطريقة حركته أصبحت أفضل.