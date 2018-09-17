هل هناك مانع من حصول الموظف على إجازتين متتاليتين؟

علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه ليس هناك ما يمنع أن يحصل الموظف على إجازتين متتاليتين متى توفرت الشروط.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين، قال فيه : ” هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة، وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟ ” .

وردّت الوزارة بأن دليل الآراء النظامية للخدمة المدنية تضمن أنه يحق للموظف الحصول على إجازتين مختلفتين على التوالي دون الفصل بينهما بمباشرة، طالما يختلف نوع الإجازة ولا يعتبر التمديد إلا لإجازة بمثلها.