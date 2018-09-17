التجارة تشهر بمؤسسة وصاحبها

علي القحطاني (صدى):

شهَّرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بمؤسسة وصاحبها لعرضهم مكسرات وحلويات منتهية الصلاحية للبيع.

وكان قد صدر بحقهم الحكم من المحكمة الجزائية بالدمام بإغلاق المحل والتشهير بهم على نفقتهم والغرامة المالية وإتلاف المنتجات المضبوطة .

وكانت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة، قد ضبطت أثناء جولاتهم التفتيشية على أحد المحال المتخصصة في بيع المكسرات والحلويات كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع؛ وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت حُكْمها في هذه القضية.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش للمستهلكين، وإلحاق الضرر بهم؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.