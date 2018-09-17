شاب يتعرض للضرب من زوجتيه بسبب ” فيسبوك “

القاهرة(صدى):

اتهم شاب مصري، زوجاته الإثنين، بالاعتداء علية بالضرب وإصابته بجروح قطعية بالرأس باستخدام عصا وآلة حادة بعد أن اتهموه أنه على علاقة بسيدة أخرى ويريد الزواج منها.

وقال الزوج خلال التحقيقات إنه متزوج من سيدتين يقيمان داخل منزل واحد بمنطقة الكبانون وفوجئ أنهم يتهمونه أنه على علاقة بسيدة من خلال موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” يريد الزواج منها لكنه نفى الأمر فلم يصدقوه وقاموا بالاعتداء عليه داخل المنزل أمام أولاده.

وأضاف ، أنه حاول إيضاح الأمر لزوجاته لكنهما لم يقتنعا وتطور الأمر واستمر الاعتداء عليه حتى أصابوه بإصابات خطيرة.