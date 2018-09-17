شاب يتعرض للضرب من زوجتيه بسبب ” فيسبوك “
اتهم شاب مصري، زوجاته الإثنين، بالاعتداء علية بالضرب وإصابته بجروح قطعية بالرأس باستخدام عصا وآلة حادة بعد أن اتهموه أنه على علاقة بسيدة أخرى ويريد الزواج منها.
وقال الزوج خلال التحقيقات إنه متزوج من سيدتين يقيمان داخل منزل واحد بمنطقة الكبانون وفوجئ أنهم يتهمونه أنه على علاقة بسيدة من خلال موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” يريد الزواج منها لكنه نفى الأمر فلم يصدقوه وقاموا بالاعتداء عليه داخل المنزل أمام أولاده.
وأضاف ، أنه حاول إيضاح الأمر لزوجاته لكنهما لم يقتنعا وتطور الأمر واستمر الاعتداء عليه حتى أصابوه بإصابات خطيرة.
معلمة[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل هههههههه
متزوج ثنين وخاين بعد
لا وغير كذا مجمعهم في بيت واحد يابجاحتك
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 59 دقيقة
الشرع محلل أربعة لماذا حقد النسوان !
معلمة[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا مو حقد
يتزوج بارك الله فيه بس مو يخون
هذي وحدة
والثانية كل زوجة في بيت مستقل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11181 ] نشر منذ 41 دقيقة
**😁😅🤣😄😂**
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 29 دقيقة
ويش دراك يامعلمة .. ممكن تكون خطوبة أو شبكة فى مصر شئ طبيعى
مجتمع متطور ومنفتح
إن بعد الظن أثم .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2089 ] نشر منذ 25 دقيقة
في مصر مبارة وهنا مبارة
إلا ينطقون غصب يحسسوك انهم عايشين الدور
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 23 دقيقة
فى مصر الخطوبة أو الشبكة يستطيع الخروج مع خطيبتة
للملاهى الليلية
المراقص
يذهبوا إلى الأسكندرية مرسى مطرح
البحر الأحمر الغردقة والعين السخنة
يذهبوا للنادى يسبحون
مصر دولة متطورة تاريخ 5000 سنة قبل الميلاد
من الثقافة والعالم والحرية
شعب غير متخلف
شعب متحضر مثل المغرب ولبنان والإمارات والبحرين .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 20 دقيقة
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شليويح افندي[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 15 دقيقة
ابك يامقلوب على راسك ومخك منكوس
لو تنبح لين ينسد بلعومك النتن ماراح يصير الي تدور عليه
مملكتنا مملكة التوحيد والشرع واهلها اهل الحشمه والعفاف نسا ورجال
الله يقطع نمرتك ويكفينا شرك ويرد كيدك في نحرك
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 15 دقيقة
عندى حق ولا لاء هاهاها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54173 ] نشر منذ 11 دقيقة
اجل قفطنك وخبطنك . هااهـ ..
,, خليك راقل حمش واخبط ابو اللي خلفوهن وتزوج ،،
,, واذا كان كلامك صحيح .. يتأدبن ولا يتهمنك بشيء مره ثانيه حتى لو يشوفنه بعيونهن ..
,, ارفع الشومه ياراقل ,,
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 7 دقائق
مصريين حورية مالك دخل بهم لا تدخل فى شئون غيرك أهتم بحالك
الشعب المصرى هذة طبيعتة عجبك روح سياحة وعيش هناك
ماعجبك إنشاء الله مايعجبك مافى حد جبرك .