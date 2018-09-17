نيبال ترفع الحد الأدنى لرواتب عمالتها بالسعودية إلى 1300 ريال

عادل الحربي(صدى):

قررت الحكومة النيبالية رفع الحد الأدنى لرواتب عمالتها لدى السعودية ليكون 1300 ريال شهريًا، متضمنا 300 ريال للوجبات.

وكان مجلس الوزراء النيبالي قد أصدر قرار يوم الجمعة الماضي، ينص على التزام صاحب العمل في المملكة بدفع راتب كحد أدنى شهري قدره 1300 ريال، منها إعانة غذائية بقيمة 300 ريال، بالإضافة إلى التزامات أساسية أخرى.

صدر القرار عقب توصية وزارة العمل والضمان الاجتماعي في نيبال، بضرورة مراجعة رواتب العمالة النيبالية العاملة في الخليج ورفع الحد الأدنى لها.

تعد هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مراجعة مرتبات العمال النيباليين في المملكة منذ ست سنوات، حيث تم حينها تحديد الحد الأدنى بمبلغ 1000 ريال في عام 2013.