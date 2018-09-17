” أنور قرقاش ” لحمد بن جاسم: لست مؤهلاً لإسداء النصائح للرياض وقيادتها
علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، اليوم الاثنين، على حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق لقناة فرنسا 24 .
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا 24 بأن لا حلّ قريب لأزمة بلاده.
وأضاف : ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عاماً.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
الإمارات دولة تهتم بخفض البطالة
قطر دولة لا تهتم بالبطالة
الإمارات تهتم بالتطوير المدن والإنسان
قطر لا تهتم بالتطوير المدن والإنسان
الإمارات حكام معتدلين وشعب غير متطرف
قطر لا يوجد بها حكام معتدلين وشعب متطرف إرهابى
الإمارات تهتم بالصحة العامة للمواطن
قطر لا تهتم بالصحة العامة للمواطن
الإمارات دولة غير عنصرية
قطر دولة عنصرية
الإمارات دولة غنية تسعد شعبها
قطر دولة فقيرة تفقرشعبها
الإمارات ترفع رواتب المواطنين والعسكريين
قطر لا تدعم المواطن المدنى والعسكرى
التقدم والسعادة والرخاء لشعب الإمارات وحكامها .