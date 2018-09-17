” أنور قرقاش ” لحمد بن جاسم: لست مؤهلاً لإسداء النصائح للرياض وقيادتها

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، اليوم الاثنين، على حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق لقناة فرنسا 24 .

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا 24 بأن لا حلّ قريب لأزمة بلاده.

وأضاف : ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عاماً.