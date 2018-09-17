الأحوال المدنية بالطائف تقدم خدماتها للمواطنين بمهرجان ولي العهد للهجن

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تشارك الأحوال المدنية عبر ركن خاص ووحدة متنقلة في فعاليات المعرض المصاحب لمهرجان ولي العهد للهجن، والذي يقام خلال الفترة من 29 ذو القعدة الماضي 1439 هـ، وحتى 11 محرم الحالي في محافظة الطائف.

ويقدم منسوبو الأحوال المدنية في الركن الخاص تعريفاً بالخدمات المقدمة في القطاع إضافة إلى الرد على الاستفسارات الواردة من قبل الزوار، فيما تقدم الوحدة المتنقلة المخصصة للرجال، خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية أو تجديدها، او تسجيل الواقعات المدنية، فضلاً عن استخراج سجل الأسرة وتعديل المهن.

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهدف من المشاركة في هذا المهرجان هو التواجد في مختلف المناسبات والمعارض المقامة بمناطق المملكة، وتقديم الخدمة لعموم المواطنين.