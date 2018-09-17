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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

شرطة محايل تطيح بأحد أخطر مروجي المخدرات

شرطة محايل تطيح بأحد أخطر مروجي المخدرات
أبها(صدى):

أطاحت شرطة محافظة محايل، اليوم الاثنين، بأحد أخطر مروجي المخدرات بعد مقاومة عنيفة منه.

وقامت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محايل، بالقبض عليه في جبل الحماطة شمال المحافظة، وذلك بعد عمليات تحر وبحث دقيقة.

وألقت الشرطة، القبض عليه وهو مجهول مقيم بصفة غير شرعية، وذلك أثناء ترويجه للمخدرات والخمور.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 4 ساعات

أفة خطيرة تهدد مجتمعنا
من الشباب
من الفتيات
من العوانس
من المطلقات .

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