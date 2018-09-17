شرطة محايل تطيح بأحد أخطر مروجي المخدرات

أبها(صدى):

أطاحت شرطة محافظة محايل، اليوم الاثنين، بأحد أخطر مروجي المخدرات بعد مقاومة عنيفة منه.

وقامت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محايل، بالقبض عليه في جبل الحماطة شمال المحافظة، وذلك بعد عمليات تحر وبحث دقيقة.

وألقت الشرطة، القبض عليه وهو مجهول مقيم بصفة غير شرعية، وذلك أثناء ترويجه للمخدرات والخمور.