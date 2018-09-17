” العمل ” تنفي وجود تعديلات برسوم المرافقين

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم إجراء أي تعديل في رسوم المرافقين، موضحة أنه في حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية.

وردت ” الوزارة ” في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على مغرد أرفق صورة متداولة عن دراسة لتعديل رسوم المقابل المالي للمرافقين وسأل قائلًا: ” هل هذه صور حقيقة أم مفبركة، وهل سيتم تعديل رسوم المرافقين؟ ” .

وأجابت ” خدمة العملاء ” قائلة: في حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.