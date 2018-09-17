” العمل ” تنفي وجود تعديلات برسوم المرافقين
أكدت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم إجراء أي تعديل في رسوم المرافقين، موضحة أنه في حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية.
وردت ” الوزارة ” في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على مغرد أرفق صورة متداولة عن دراسة لتعديل رسوم المقابل المالي للمرافقين وسأل قائلًا: ” هل هذه صور حقيقة أم مفبركة، وهل سيتم تعديل رسوم المرافقين؟ ” .
وأجابت ” خدمة العملاء ” قائلة: في حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
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