الخدمات الطبية بالداخلية تتقدم على العديد من المدن الطبية والمستشفيات في البلاغات

سعيد العجل(صدى):

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء شكرها للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، بعد ان احتلت المرتبة الخامسة على مستوى المملكة في عدد بلاغات الآثار الجانبية للادوية وسلامة المستحضرات الصيدلانية. جاء ذلك خلال تقييم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر شوال الماضي في أقل من ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة التيقظ والسلامه الدوائية بالإدارة ، متقدمة على العديد من المستشفيات والمدن الطبية كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض ومدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ، وقدم مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان السحيمي شكره لرئيس لجنة التيقظ والسلامة الدوائية بالإدارة الصيدلي أول عبدالعزيز بن جديد السليس وجميع أعضاء اللجنة على الجهود التي قدموها واسهمت في النجاحات التي حققتها اللجنة خلال عملها السابق .