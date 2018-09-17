النيابة العامة تحدد عقوبة جريمة التحرش عبر وسائل التواصل
كشفت النيابة العامة عن عقوبة جريمة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي .
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي عبر ” تويتر ” أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس عرضه أو تخدش حياءه باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية في هذا الشأن
تعد جريمة تحرش.
وأضافت أن مرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل سنتين وبغرامة مالية تصل مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 4 ساعات
موفقين .
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 52 دقيقة
الحمد لله بلد العزة والكرامة والإسلام امشي عدل لتظرب على قفاك رعاك الله ياولي عهدنا سنين ونحن ننتظر هذه القرارات رعاكم الله النيابة العامة وسدد خطاكم على اجتثاث الفاسدين قول وعمل نحمد الله على نعمة الاستقرار والامن٠