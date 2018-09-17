النيابة العامة تحدد عقوبة جريمة التحرش عبر وسائل التواصل

عادل الحربي (صدى):

كشفت النيابة العامة عن عقوبة جريمة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي .

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي عبر ” تويتر ” أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس عرضه أو تخدش حياءه باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية في هذا الشأن

تعد جريمة تحرش.

وأضافت أن مرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل سنتين وبغرامة مالية تصل مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.