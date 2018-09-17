” الانضباط ” تصدر قرارات بحق الاتحاد والهلال وغرامات على لاعبين

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، عددًا من القرارت، حيث ألزمت عضو مجلس إدارة نادي الشباب تركي المعجل بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال نتيجة دخوله إلى مضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع اللاعبين، مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة في مباراة فريقه مع فريق نادي الفيحاء دوريًا.

كما ألزمت اللجنة، لاعب نادي الفيصلي أحمد الكسار بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لتواجده في غرف ملابس اللاعبين قبل المباراة وخلال الشوط الثاني دون تسجيل اسمه في كشف أسماء اللاعبين، مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة، وذلك في مباراة فريقه مع فريق نادي النصر دوريًا.

كما قرَّرت إيقاف لاعب النادي الأهلي ألكسيس روانو مباراة رسمية واحدة إلى جانب مباراة الايقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس مخالفة للمادة (48 /1 /2) في مباراة فريقه وفريق نادي أحد دوريًا.

وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة قدرها (30.000) ريال بسبب قذف جمهوره عبوتي ماء خلف دكة بدلاء فريقهم خلال الشوط الثاني من المباراة مخالفة للمادة (52 /2) من اللائحة وذلك في مباراة الاتحاد مع فريق نادي القادسية دوريًا.

وألزمت نادي الهلال بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال بسبب تأخر إدارييه 10 دقائق عن الموعد المحدد لتسليم القوائم لمراقب المباراة مخالفة من الفريق للمادة (62) من اللائحة وذلك في مباراته مع فريق نادي الرائد دوريًا.