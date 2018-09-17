بالفيديو.. لحظة استهداف وتدمير التحالف لمضادات للطيران وصواريخ ” كاتيوشا ” بحجة وصعدة

فهمي محمد(صدى):

بث المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، مقطع فيديو يرصد العمليات العسكرية التي استهدفت عددا من المواقع والأسلحة الاستراتيجية للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظتي صعدة وحجة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، مؤكدا أنه تم استهداف ومهاجمة عدد من صواريخ ” كاتيوشا ” للميليشيا الحوثية في صعدة، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات لنقل الأسلحة في محافظة صعدة، و استهداف ومهاجمة موقع لإطلاق صواريخ باليستية تابعة للميليشيا الحوثية، وتواصلت الانفجارات الثانوية جراء العملية العسكرية لمدة 40 دقيقة.

وأكد المالكي أنه تم رصد 3 مضادات للطيران وموقع للاتصالات في محافظتي حجة وصعدة وتم استهدافها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى تدمير مدفع بمديرية شدا، وتدمير دبابة في محافظة الحديدة بالدريهمي.

وأضاف أنه تم مهاجمة وتدمير مستودع للألغام في صعدة، مبينا أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية وصل إلى 197 صاروخا، وأن خسائر ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بلغت 256 موقعا و 690 قتيلا.