تسريب فيديو غير أخلاقي لعرض أزياء نسائي يثير سخط المغردين

ماليكة فؤاد(صدى):

أثار مقطع فيديو وعدد من الصور تداولها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين سخط المغردين والمتابعين الذين تباينت آرائهم، حول الفيديو والصور التي وثقت لقاء نسائي خاص احتضنته غرفة التجارة والصناعة في المدينة المغربية ” أكادير “.

وأوضح المقطع والصور المسربة، تقديم عارضات أزياء ملابس إحدى الشركات المتخصصة في تسويق ملابس نسائية داخلية وملابس السباحة والنوم، خلال لقاء الغرفة التجارية، وهو الأمر الذي أثار سخط المواطنين والذين انقسمت أرائهم بين أن العرض عاديًا باعتباره فرصة للشركة لعرض منتوجها في فضاء هو أصلا مفتوح أمام الجميع وبالخصوص الشركات والتجار لعرض المنتجات، وبين رافضين وواصفين للعرض بإنه خارج الإطار الأخلاقي وأنه عمل غير اللائق، ومحملين المسؤولية الأخلاقية لضعاف النفوس الذين نشروا فيديوهات معرض تجاري، والذي أعلن منظموه أنه للمرأة فقط.

وأرجع بعض ” المغردين ” ، المسؤولية على المنظمين الذين لم يتوفقوا في انتقاء ضيوفهم بعناية، على اعتبار أن العارضات ليسوا عاهرات بل أمهات وأخوات ونساء يمتهن مهنة محترمة عالميًا.

وأشارت ” مصادر ” إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير هي مؤسسة تمثيلية للمهنيين، ويرتكز بعض من خدماتها على احتضان عروض وخدمات مؤسسات تجارية من مختلف المدن المغربية، ونافية أية مسؤولية على الغرفة في العرض تجاري.