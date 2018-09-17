” الزكاة والدخل ” تضبط 112 مخالفة خلال حملتها في محلات المستلزمات النسائية بالرياض

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 112 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن حملتها التفتيشية في محلات المستلزمات النسائية بمدينة الرياض، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي تُعد الأولى من نوعها منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي نفذتها فرق نسائية، 178 منشأة تجارية، وتركزت المخالفات التي تمّ رصدها على احتساب ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، وتحصيل ضريبة بنسبة أعلى أو أقل من النسبة الأساسية 5%.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال تلك الحملات الميدانية إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، حيث ستقوم الفرق النسائية التفتيشية التابعة لها بمتابعة جولاتها الميدانية للقطاعات التي تقدم الخدمات للنساء، لمراقبة كيفية تطبيق هذه المنشآت للضريبة، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أطلقت العديد من الحملات الميدانية التي استهدفت عدداً من القطاعات، منذ اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، وذلك ضمن سياق جهودها للتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لكافة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف اكثر عن المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد التابع للهيئة على الرقم (19993).