فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض مزمن في الحنجرة

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت المطربة المغربية رجاء بلمير بمرض مزمن في الحنجرة، مؤكدة إنه يحتاج إلى علاج مطول من أجل التعافي التام.

وأوضحت ” بلمير ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” أردت أن أخبر متابعيَّ أنني أعاني، والحمد الله، من مرض مزمن في الحنجرة، وهو التهاب في الحلق، ممكن أن يجعلني أفقد حبالي الصوتية “،.

وتابعت: ” الحمد الله أنني تعرفت على المرض قبل أن يصبح خطيرا، أتبع علاجا طبيا مع دكتوري، ويا رب يشفي الجميع “، مبينة أن الطبيب طمأنها أن بإمكانها ممارسة أنشطتها بشكل عادي بعد 6 أشهر من العلاج، شرط إراحة صوتها باستمرار.

وأبدى جمهور الفنانة رجاء بلمير عن حزنهم لمرض الفنانة بعد نشر تدوينتها، متمنين لها الشفاء العاجل وأن تعود قريبا إلى الساحة الفنية لمواصلة عطاءاتها الفنية في مجال الغناء.