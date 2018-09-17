5 معلمات غادرن المستشفى بعد حادث الليث –غميقة

علي القحطاني(صدى):

تمكن 5 معلمات من قرية الوطيات، المصابات في حادث التصادم الذي وقع أمس الأحد، من مغادرة مستشفى الليث العام اليوم بعد تواجدهم 24 ساعة تحت الملاحظة.

وبقى السائقان منومين تحت الملاحظة، حيث يعاني أحدهما من خلع بمفصل الفخذ الأيسر، والآخر يعاني من كدمات متفرقة وخدوش.

ويذكر أن حادث المعلمات وقع على طريق الليث- غميقة بين سيارة من نوع ميكروباص كانت تقل 8 معلمات ينتمين لمدرسة الوطيات شرق الليث، وأخرى من نوع هونداي أكورد، مما أدى إلى وفاة المعلمة فرات البركاتي بعد وصولها للمستشفى، وإصابة 7 معلمات أخريات.