بالفيديو.. طفل قطري يستغيث بالأمم المتحدة من تنظيم الحمدين

طلال الضوي(صدى):

استغاث طفل قطري يدعى ” محمد بن جابر الغفراني ” ، اليوم الإثنين، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وقال كلمة شرح فيها اضطهاده ضمن أبناء قبيلته المهجرين والمسحوبة جنسيتهم من قبل تنظيم الحمدين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عرض أحد الأفراد المهجرين الانتهاكات القطرية بحق أفراد القبيلة، وذلك خلال لقائهم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقال الطفل ” الغفراني ” ، إنه رغم صغر سنه إلا أنه يدرك ما يقوم به تنظيم الحمدين من انتهاكات بحق أبناء قبيلته داعيًا العالم إلى التحرك لنصرتهم.