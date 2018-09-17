هيئة الثقافة تنظّم دورة تدريبية وورشة عمل لهواة صناعة الأفلام بمشاركة البروفسور ” جون قريميز “

محمد السعران(صدى):

في إطار تمكين المواهب الوطنية ودعم صناعة الأفلام في المملكة، تنظم الهيئة العامة للثقافة ممثلة بالمجلس السعودي للأفلام، ورشة عمل، ودورة تدريبية مكثفة متخصصة في مجال صناعة الأفلام، تحتضنها قاعة الملك فيصل الكبرى، في مؤسسة الملك فيصل الخيرية، بالعاصمة الرياض.

وستقام ورشة العمل تحت عنوان فن الإخراج “ماستر كلاس” يوم الأربعاء 19سبتمبر، وتستهدف المبتدئين والكوادر الوطنية الراغبة في الدخول إلى عالم صناعة الأفلام والتعرّف على أبعاده. وتعتبر الورشة إلهام لكل مبتدئ لا يعرف من أين يبدأ. كما ستتناول الورشة فن الإخراج لتساهم في تعزيز دور المُخرج الذي يعد هو القائد الحقيقي للعمل الفني، وتقاس براعته بمدى قدرته على ترجمة السيناريو إلى الشاشة.

في حين ستعقد الدورة التدريبية يوم 20 سبتمبر، والذي يتحدث فيها جون قريميز البروفسور في جامعة لندن للأفلام، أحد أفضل الجامعات على مستوى العالم في صناعة الأفلام، وستناقش الدورة عناصر صناعة الفيلم بداية من النص مروراً بدور المخرج وصولاً إلى فريق العمل ومهام كل شخص في عملية صناعة الفيلم، حيث سيقدم للمتدربين أجهزة مساعدة لترجمة حديثه للغة العربية.

وتأتي ورشة العمل والدورة التدريبية، امتداداً للجهود المبذولة من الهيئة العامة للثقافة ممثلة بالمجلس السعودي للأفلام لتوفير فرص التعليم والاستفادة من الخبرات العالمية في صقل المواهب الفنية السعودية، ودعم قطاع الفيلم بتأهيل الكوادر الوطنية، والعمل على تكريس حضور نوعي جديد للمحتوى السعودي في عالم الأفلام.