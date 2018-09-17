مستشفى الملك فهد التخصصي يتيح عددًا من الوظائف الشاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عددًا من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.

وأوضح المستشفى أن العمل سيكون بمقره في الدمام، مشيرًا إلى أن الوظائف وفقًا للمسميات التالية:

. فني صيدلة: شهادة الدبلوم العالي في تخصص الصيدلة.

. صيدلاني: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الصيدلة.

. مدير إدارة الخدمات السريرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصحة المهنية، السريرية، العلاج الطبيعي، العلاج التنفسي، علوم المختبرات، التصوير الطبي).

وأشار إلى أن التقديم سيبدأ من تاريخ 16 سبتمبر 2018، ومستمر حتى 15 نوفمبر القادم، وذلك من خلال الرابط هنـــــا .