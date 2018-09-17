القبض على الطالب المُعتدي على مُعلمه بالطائف.. وهذا ماقررته النيابة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من القبض على الطالب الهارب والذي كان قد اعتدى بالضرب على مُعلم داخل الفصل الدراسي أثناء الحصة الدراسية ننسى عدة أيام.

وقالت مصادر أن النيابة العامة بدأت التحقيق في القضية واستمعت لأقوال المُعلم ، وقررت التحفظ على الطالب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود أحداث الواقعة عندما أقدم طالب بالتعدي على مُعلمه ، والاعتداء عليه،فقد تسببت اللكمَة القوية التي وجهها طالب الثانوي تُجاه أنف مُعلمه في إصابته وإسالة دمائه التي تناثرت بداخل الفصل الدراسي، وعلى مرأى من طُلابه وزملائه، فيما تمكن الطالب ” الجاني ” من الهرب والخروج من المدرسة، لحين أن تم ضبطه بعد أن كان قد سجلَ اختفاءً لأكثر من أربعة أيام منذُ تقديم البلاغ لدى الشُرطة .

وكان المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي قد علق على القضية قائلا أنهُ سيتم تطبيق لائحة والمواظبة بحق الطالب، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.