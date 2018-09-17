حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.
كما توقعت الهيئة أن يبقي الطقس رطبً على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله بسحابة على مدينةالرياض وضواحيها.وإنك تجعلها ديمة،ثلاثة أيام بلياليها،((اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار ))..
اللهم آمين..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله بسحابة على مدينةالرياض وضواحيها.وإنك تجعلها ديمة،ثلاثة أيام بلياليها،((اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار ))..
اللهم آمين..