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حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء
تركي السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الهيئة أن يبقي الطقس رطبً على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله بسحابة على مدينةالرياض وضواحيها.وإنك تجعلها ديمة،ثلاثة أيام بلياليها،((اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار ))..

اللهم آمين..

[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله بسحابة على مدينةالرياض وضواحيها.وإنك تجعلها ديمة،ثلاثة أيام بلياليها،((اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار ))..

اللهم آمين..

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