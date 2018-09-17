” صحة الرياض ” تنفذ خطة متكاملة لتطوير مستشفى الإيمان وتزويده بأحدث التجهيزات

محمد السعران(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير المستشفى بما يشمل البنية التحتية والمرافق وبيئة العمل ، مشيرة إلى أنه يجري حالياً تجهيز المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية واستقطاب الكوادر الطبية المميزة .

وأوضحت ” صحة الرياض ” أنه يجري حالياً استكمال مشروع توسعة وتطوير قسم الطوارئ والأقسام الإدارية بمستشفى الإيمان في العاصمة الرياض، وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية والإنشائية ، مؤكدة أن هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع الإنشائية والتطويرية التي شهدها المستشفى مؤخراً.

وأضافت بأن مستشفى الإيمان شهد نقلة نوعية من خلال إنشاء صالات خاصة للمرضى المنومين ومرافقيهم في اقسام التنويم مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة وراحة المرضى وذويهم، كما تم إنشاء صالة خاصة للترفيه للأطفال مجهزة بالألعاب وشاشات عرض ووسائل سمعية.

وأشارت إلى تطوير قسم العمليات وفق أعلى المعايير والمواصفات المحلية والعالمية، وتجهيزه بأحدث الأجهزة، كما تم تطوير أقسام تنويم الرجال والنساء ، مع تغيير محطات التمريض ( الكاونترات )، وتطوير قسم الأشعة وتجديده بالكامل وتجهيزه بكافة الاحتياجات، إضافة إلى توسعة و تطوير قسم العلاج الطبيعي، وتطوير المرافق الخارجية من حدائق ومسطحات خضراء واستراحات خارجية علاوة على إنشاء صالة التشريفات في البهو الرئيسي مجهزة بكافة وسائل الراحة وشاشة تلفزيون ومناظر جمالية .

ولفتت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أنه تم مؤخراً تزويد مستشفى الإيمان بأجهزة قياس مستوى الخدمة وتحسينها، وتوزيعها في كافة أقسام ومرافق المستشفى ليتسنى للمريض والمراجع تقييم الخدمة ومدى رضاه عنها مما سيسهم في معالجة مكامن القصور وتحسين الخدمة المقدمة وذلك من خلال برنامج الكتروني يتم متابعته بشكل مستمر وعلى مدار الساعة .

ونوهت بتدشين العديد من المبادرات الخاصة بتجربة المريض كمبادرة بطاقة ” أولوية ” لكبار السن ومرضى الغسيل الكلوي والمرضى المسجلين في برامج الرعاية الصحية المنزلية والمرضى من ذوي الظروف الخاصة والتي تهدف الى تسهيل اجراءات تقديم الخدمة لهم، وبطاقة احسان وهي بطاقة التميز في تجربة المريض والإحسان في التعامل وحسن المعاملة مع المرضى والمراجعين . كما تم تدشين برنامج ” صديق المريض ” الذي يهدف الى معرفة مشكلة المريض وحلها بشكل فوري، والوصول لرضا المريض من خلال الحوار واللقاء المباشر مع المرضى ورصد ملاحظاتهم بشكل دائم

وضمن برامج المسؤولية المجتمعية قام مستشفى الإيمان بالرياض بتنظيم حملة (جنودنا ) للتبرع بالدم لإبطالنا البواسل في الحد الجنوبي ، وتدشين مكتب مساندة لتقديم الخدمة للمراجعين من أصحاب الظروف الخاصة وذوي الاعاقة.