الأجهزة الحكومية تعلن تفاصيل روزنامة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الإعلام اليوم، ممثلة بمركز التواصل الحكومي مؤتمرًا صحفيًا في فندق كراون بلازا الرياض، للإعلان عن تفاصيل روزنامة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، بحضور، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه الأستاذ عمرو باناجة، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة الأستاذ خالد الصقر، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاء الله السلمي.

وافتتح الحديث مدير عام التواصل المتحدث الرسمي للهيئة العامة للترفيه عبد الرحمن الخليفة: أن الهيئة تفتخر بتوحد الجهود من جميع الأجهزة الحكومية، من خلال العمل على تجهيز روزنامة اليوم الوطني تحتوي على فعاليات متنوعة في مختلف مناطق المملكة التي ستكون متاحة للجميع.

وأضاف الخليفة، أن الهيئة جهزت أكثر من 81 فعالية وتعمل مع 25 شركة من القطاع الخاص بشكل مباشر وأكثر من 150 شركة تعمل على الأرض لإيجاد الفرح والبسمة والبهجة في مختلف المناطق، لافتًا إلى أن كل الفعاليات محتواها محلي ويعكس الحدث العظيم لليوم الوطني، وينقل تاريخ المملكة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كاشفاً عن أن الهيئة تطمح إلى كسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر الألعاب النارية تستخدم في نفس الوقت في المملكة، إلى جانب أكبر علم في السماء في الرياض وجدة.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للثقافة خالد الصقر، عملت الهيئة على توفير فعاليات وبرامج تغطي مناطق المملكة كافة، وتشمل الفعاليات العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية من أهمها: فعالية “ليلة وطنية” في الرياض وسيقدم فيها العرضة السعودية، وركن الزي السعودي، وركن الصقر، وركن للتصوير الفوري، وللتراث والحرف اليدوية والأطعمة والمشروبات.

وأضاف الصقر، أن هناك فعاليات في الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون في مناطق المملكة، وفي الرياض هناك العديد من النشاطات كالعروض المسرحية والأمسيات الشعرية الوطنية، ومسابقات في فن الإلقاء للأطفال، وفعاليات مخصصة للنساء، وفعاليات خاصة بأطفال جمعية إنسان للأيتام.

وفي جازان أوضح أن هناك فعالية “ليلة وطن” وتتضمن عرض الفيلم السينمائي “جود” والذي يتحدث عن مكانة المملكة وحجمها على الخارطة الإسلامية على الصعيد الثقافي والتراثي، يصاحبه العديد من الأنشطة.

وأردف الصقر أن الهيئة ستقيم في منطقة الجوف فعالية “ليلة وطن” والتي تتضمن مسابقات في الشعر وكتابة المقالة وفقرات وطنية مختلفة مخصصة للأطفال، كما ستقيم الهيئة للمواطنين والمقيمين فعالية “أمسية وطنية” تتضمن محاضرة بعنوان الطائف في ذكرى اليوم الوطني، ومعرض للفن التشكيلي ومجموعة من العروض الحية في الشعر والإلقاء، فيما ستقام في بريدة فعالية “يا دار نستاهلك”، والتي تتضمن فرقة الفنون الشعبية ومعرض الصور الوطنية وعروض مسرحية، وأمسيات شعرية وندوات ثقافية.

في حين تحدث مدير عام العلاقات العامة والإعلام لوزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي، أن الوزارة ممثلة بأماناتها وبلديتها استعدت مبكرًا لتجهيز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في أكثر من 800 فعالية في 331 موقع، مبيناَ أن هذه الفعاليات تنوعت من أوبريت وطني، ولوحات شعبية تحاكي كل منطقة ومسابقات وأمسيات شعرية، إضافة إلى تجهيز الطرقات والميادين والحدائق والمنتزهات بالأعلام والإضاءات واللوحات الفنية لهذه الفعاليات بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية عبر اجتماعات دورية.

بينما أكد ماجد السبعان أخصائي الشراكات في الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة تستعد للاحتفاء بهذا الحدث الغالي من خلال إقامة أكثر من ١٥ فعالية رياضية في ١٠ مناطق في المملكة، وهي متاحة لجميع أفراد المجتمع من خلال إقامة العديد من الأنشطة، والمسيرات و العروض الرياضية مثل فعالية يوم النشاط الرياضي وهي فعالية عائلية على منشآت الهيئة العامة للرياضة تتضمن العديد من الأنشطة و العروض الرياضية وذلك في تبوك, حائل, عرعر, الطائف, أبها, الباحه وجازان.

وأضاف السبعان أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ينظم فعالية دام عزك يا وطن التي تقودها المجموعات الرياضية المسجلة لدى الاتحاد من الدراجين و المشاة في 3 مناطق (الرياض. جدة. الدمام) بالإضافة إلى مسيرة وطنية للدراجات النارية احتفالاً باليوم الوطني بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات و الدراجات النارية أيضا في جدة و الرياض و الدمام.

وأشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية يستعد لإقامة بطولة إقليمية الأولى من نوعها بهذا الحجم في السعودية يشارك فيها 64 فريق من 9 دول للمنافسة عبر الشبكة (اون لاين) في اليوم الوطني 88, بالإضافة إلى إقامة بطولات مصغرة مثل بطولة البلوت، إلى جانب تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية و التحكم عن بعد فعاليات و مسابقات للسيارات و الطائرات اللاسلكية و ألعاب بتقنية (السيموليتر) بالإضافة إلى تدشين طائرة الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى أنه سيتم الاحتفال بهذه الذكرى الغالية من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري سمو الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتسمى جولة اليوم الوطني.

من جانبه قال المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني في الهيئة العليا لتطوير الرياض المهندس صالح العيسى، إن الهيئة ستقيم فعاليتها السنوية في منطقة قصر الحكم بوسط الرياض، تشمل على جولة في أرجاء قصر الحكم ، تشمل عناصر القصر كالمكتب الملكي، ومجلس البيعة، ومكتب أمير الرياض، مبيناً أنها متاحة للجميع من المواطنين والمقيمين، من أجل تعزيز روح الانتماء في الشخصية السعودية، مشيراً إلى انه ستقام ايضاً فعاليات في ساحات منطقة قصر الحكم، وشارع الثميري (جادة الثميري)، وتشمل الأكل الشعبي والتقليدي والعروض الشعبية، تحاكي فترة السبعينات، بالإضافة إلى عرض أفلام تاريخية، مضيفاً أنه تم في حي البجيري اتاحة المجال للقطاع الخاص من أجل إقامة الفعاليات.