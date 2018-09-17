رسميًا.. السهلاوي يغيب عن مباراة القادسية لإصابته بكدمة في الركبة

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم الإثنين، أنباء تؤكد غياب لاعب نادي ” النصر ” محمد السهلاوي، عن لقاء نادي القادسية المقرر عقده يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن السبب وراء غياب اللاعب ” السهلاوي ” نتيجة إصابته عقب تعرضه لكدمة بالركبة بالدقائق الأخير من مباراة فريقه مع نادي ” الفيصلي ” .

وأكدت ” مصادر رياضية ” ، في وقت سابق بأن إصابة ” السهلاوي ” ستتطلب وقت لإعادة التأهيل مرة أخرى مما سيتسبب في غيابه عن مباراة القادسية.