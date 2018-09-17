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رسميًا.. السهلاوي يغيب عن مباراة القادسية لإصابته بكدمة في الركبة

رسميًا.. السهلاوي يغيب عن مباراة القادسية لإصابته بكدمة في الركبة
نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم الإثنين، أنباء تؤكد غياب لاعب نادي ” النصر ” محمد السهلاوي، عن لقاء نادي القادسية المقرر عقده يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن السبب وراء غياب اللاعب ” السهلاوي ” نتيجة إصابته عقب تعرضه لكدمة بالركبة بالدقائق الأخير من مباراة فريقه مع نادي ” الفيصلي ” .

وأكدت ” مصادر رياضية ” ، في وقت سابق بأن إصابة ” السهلاوي ” ستتطلب وقت لإعادة التأهيل مرة أخرى مما سيتسبب في غيابه عن مباراة القادسية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18716 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماتشوف ش
العوض بخير منك ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 2 ساعتين

زي قلته

[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 2 ساعتين

سلامات وألف لا بأس عليك ياكابتن.

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