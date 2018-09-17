المالكي: التحالف سيطر على مناطق في حجة والعدوان وصل لصوامع القمح بالحديدة

سعيد العجل(صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، تجري وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن جميع المنافذ الإنسانية والإغاثية باليمن تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مؤكدًا أن الأعمال الإغاثية مستمرة في المناطق اليمنية كافة.

وأضاف أن قوات التحالف نفذت عمليات في حجة وسيطرت على عدة مناطق فيها، مشيرًا إلى أن قوات التحالف مستمرة في عملية نزع الألغام في كافة المحافظات اليمنية.

ولفت إلى أن العدوان الحوثي وصل إلى صوامع القمح في محافظة الحديدة، مستنكرًا الصمت الأممي تجاه ما تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف أن الحوثيين أطلقوا 197 صاروخًا على المناطق الآهلة بالسكان في المملكة، مؤكدًا أن خسائرهم بلغت 256 موقعا و 690 قتيلا .