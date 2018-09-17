شرطة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

سكاكا(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت أمس عددا من المواقع في محافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل ومركز طلعة عمار ، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص .

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.