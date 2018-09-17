مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى سواعد الوطن الترفيهي بمشاركة 23 مدرسة

سعيد العجل(صدى):

دشن سعادة مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ملتقى سواعد الوطن الترفيهي وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني ٨٨ والذي يقيمه النشاط الطلابي بتعليم الخرج بالصالة الداخلية بنادي الشعلة .

بحضور رئيس نادي الشعلة الأستاذ فهد بن عبدالله الطفيل ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ومدير العلاقات والإعلام التربوي الأستاذ عبدالله بن سعيد القرني .

هذا وقد اشتملت الفعاليات على عروض ومسابقات ترفيهية بهدف رفع الحس الوطني للطلاب المشاركين في هذا الملتقى والذي استهدف طلاب المرحلة الإبتدائية بمشاركة 120 طالبا من 23 مدرسة .

وفِي ختام الفعالية كرم مدير التعليم رئيس نادي الشعلة على استضافتهم لبرنامج ملتقى سواعد الوطن الترفيهي والطلاب المشاركين بهذه الفعالية .