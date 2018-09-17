رسميا.. منتخب العراق سيكون رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن العراق سيكون رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية التي ستستضيفها المملكة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دعماً للكرة العراقية… واعتزازاً بتاريخها العريق…فسيكون العراق هو رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها المملكة بمشاركة البرازيل والأرجنتين ” .
من جانبه، وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، المشاركة في البطولة الرباعية، التي ستنظمها السعودية، خلال الشهر المقبل.
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