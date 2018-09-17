رسميا.. منتخب العراق سيكون رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية

ماجد محمد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن العراق سيكون رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية التي ستستضيفها المملكة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دعماً للكرة العراقية… واعتزازاً بتاريخها العريق…فسيكون العراق هو رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها المملكة بمشاركة البرازيل والأرجنتين ” .

من جانبه، وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، المشاركة في البطولة الرباعية، التي ستنظمها السعودية، خلال الشهر المقبل.