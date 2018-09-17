” الجمارك ” توضح ضوابط إدخال أدوية للمملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت الجمارك، اليوم الاثنين، أنه يستوجب توفر وصفة طبية مختومة من طبيب مختص لدخول أدوية إلى المملكة، وعرض المنتج على الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقالت الجمارك ردًا على استفسار مغرد على حسابها الرسمي على ” تويتر “، قائله ” مرحباً بك، يستوجب توفر وصفة طبية مختومة من الطبيب المختص ويتم عرض المنتج على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم فسحه. نسعد بتواصلك “.

وكان مغرد وجه سؤالًا إلى الجمارك، قائلًا ” والدي يتلقى علاج من الخارج وأريد السفر لإحضار جرعة جديدة من الأدوية . ماهي ضوابط ادخال الأدوية في المطارات وهل هناك كميات محددة لاسيما ان هذة الأدوية بها مسكان للأم قوية تصنف من الناركوتكس “.