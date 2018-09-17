هيفاء وهبى: تنكرت بـ ” الخمار ” في إحدى البلدن العربية

أماني الغامدي(صدى):

صرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأنها ارتدت الخمار أثناء زيارتها لأحد البلدان العربية، مشيرة إلى أنها تنكرت بهذا الزي حتى لا يعرفها الناس.

وكشفت ” هيفاء ” خلال مقابلتها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج ” حكاية ” ، أنها كانت تتنزه برفقة صديقة لها في أحد المراكز التجارية، مبينة أن ارتداءها الخمار لم يمنع تعرف ثنائي مر بقربهما إليها.

ولفتت الانتباه إلى أنها تشعر أحيانًا بالرغبة في ألا يتعرف إليها الناس.