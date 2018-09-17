أخت ميجان ماركل تهين الأمير هاري بعيد ميلاده
وجهت سامنتا ماركل، الأخت غير الشقيقة لدوقة ساسكي ميجان ماركل، رسالة نارية إلى الأمير هاري في عيد ميلاده؛ حيث حملت الرسالة إهانة كبيرة ومدوية للأمير.
وقالت أخت ” ميجان ” عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في رسالة إلى الأمير هاري: ” كل عيد وأنت بخير هاري! فيما أنت تحتفل مع قالب الحلوى الخاص بيوم ميلادك، فكر بكل الأمنيات التي لم تحققها لوالد زوجتك ” ؛ فيما أرفقت ذلك بصورة لحيوان هامستر يحمل قطعة حلوى بألوان تشبه لون شعر وبشرة الأمير البريطاني.
ومن الجدير بالذكر، أن ” سامنتا ” دائمة النقد لأختها ميجان ماركل؛ حيث اتهمت أختها ” ميجان ” في يوليو الماضي بأنها لا تولي أي اهتمام لوالدها توماس ماركل الذي يعاني من مشاكل صحية.
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