أخت ميجان ماركل تهين الأمير هاري بعيد ميلاده

لندن(صدى):

وجهت سامنتا ماركل، الأخت غير الشقيقة لدوقة ساسكي ميجان ماركل، رسالة نارية إلى الأمير هاري في عيد ميلاده؛ حيث حملت الرسالة إهانة كبيرة ومدوية للأمير.

وقالت أخت ” ميجان ” عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في رسالة إلى الأمير هاري: ” كل عيد وأنت بخير هاري! فيما أنت تحتفل مع قالب الحلوى الخاص بيوم ميلادك، فكر بكل الأمنيات التي لم تحققها لوالد زوجتك ” ؛ فيما أرفقت ذلك بصورة لحيوان هامستر يحمل قطعة حلوى بألوان تشبه لون شعر وبشرة الأمير البريطاني.

ومن الجدير بالذكر، أن ” سامنتا ” دائمة النقد لأختها ميجان ماركل؛ حيث اتهمت أختها ” ميجان ” في يوليو الماضي بأنها لا تولي أي اهتمام لوالدها توماس ماركل الذي يعاني من مشاكل صحية.